Hoiatus: tuhanded autoostjad on saanud omanikuvahetuse järel kalli sundkindlustuse

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on auto ostmisel oht saada kallis sundkindlustus, kui uus omanik ei kontrolli liikluskindlustuse kehtivust pärast sõiduki registreerimist transpordiametis. „Kui sõidukil on kehtiv liikluskindlustus, siis läheb see sõiduki ostmisel uuele omanikule üle. Kui aga liikluskindlustust pole, siis tuleb see kohe teha,“ ütles Potsepp.