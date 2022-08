Elon Muski satelliidiinternet Starlink on nüüd Eestis saadaval – üüratu hinna ja keskpärase kiirusega

Forte tellimiskatse näitas, et kui tellida Starlinki internet näiteks Vilsandi saarele, siis tuleks seadmete eest välja käia 700 eurot ja hakata edaspidi maksma igakuist tasu 115 eurot:

Seadmetest on vajalikud satelliiditaldrik ja ethernet adapter.

Starlinki satelliidid, mida peaks taevas olema ligi 3000, lendavad maalähedasel orbiidil kaugusega ligi 550 kilomeetrit ja need katavad teenusega kogu maakera. Palju on teenusest abi mägistes ja kõrbepiirkondades ning sõjatsoonides – näiteks Ukrainas (kus küll oli tõsine probleem taldrikute peitmisega nii, et vaenlane neid ei märkaks).