Elisa võttis müüki Briti uue tegija mobiiltelefoni

Tegemist on üsna loogilise sammuga, kuna Elisa emafirma teatas juba mais, et on üks neljast Nothingi äripartnerist - ülejäänud kolm on O2 (UK), Telekom Deutschland ja Flipkart (India).

Uue nutitelefoni eripäraks on tagumine Glyph valgustus, mis annab märku rakenduste teavitustest, laadimisolekust, kõnedest ja muust. Näiteks on võimalik määrata erinevatele kontaktidele või rakendustele kindlad valgusmustrid, mis saavad märguannetest teada anda ka siis, kui telefon on hääletul režiimil.

Tarkvaraks on telefonil Nothing OS ehk tootja poolt minimaalselt kohandatud Android 12, kust puuduvad ebavajalikud rakendused ning kogu fookus on kiirusel ja sujuvusel. Lisaks on telefon varustatud 120Hz värskendussagedusel töötava ekraaniga, kahe 50-megapikslise tagumise kaameraga, 16-megapikslise esikaameraga ja suure 4500 mAh akuga, mis täitub 33W kiirlaadijaga ning toetab ka juhtmeta laadimist.

Seade on vee- ja tolmukindel.

Nutitelefon ise on valmistatud 100% taaskasutatud alumiiniumist ja enam kui pool plastkomponentidest pärineb biopõhistest ning ringlusse võetud allikatest. Samuti on pakend valmistatud taaskasutatud materjalidest.

Seade maksab sõltuvalt mälust 469–549 eurot. Füüsiliselt seadet esindustes veel ei ole. Nothing müüb ka telefonile sobivaid kaasi ja ekraanikaitset.

Varem on Nothing turule toonud juhtmevabad kõrvaklapid.