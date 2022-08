VIDEO ja FOTOD | Samsung avalikustas uued volditavad telefonid, nutikellad ja kõrvaklapid

Ülekannet saab vaadata selles aknas:

Uued seadmed on Samsungi jaoks juba neljandad volditavad telefonid, mis on võrreldes eelmiste mudelitega mahukama akuga ja mitmete teiste uuendustega.

Galaxy Flip4 on saanud eelkäijaga võrreldes parema kaamerasüsteemi ja suurema aku. Telefoni tagaküljel on kaks 12 MP kaamerat, millest üks on põhikaamera ja teine lainurkkaamera. Lisaks on telefoni siseküljel 10 MP selfikaamera. Telefoni põhikaamera on nüüd varustatud suurema kaamerasensoriga, mis laseb sisse rohkem valgust. Seadme protsessoriks on Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Kui telefon lahti voltida, avaneb kasutajale 6,7-tolline FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekraan, mis toetab 120 Hz värskendussagedust ja aku säästmiseks viib telefon kohati värskendussageduse alla kuni 1 Hz peale. Välisküljel on telefonil väiksem 1,9-tolline ekraan, millelt saab vaadata kiirteavitusi ja kella ilma telefoni avamata.

Seadme sees on nüüd 3700 mAh aku ning toetab see 25W kiirlaadimist, mis laeb aku täis pisut üle tunniga.

Galaxy Fold4 on aga esimene seade, millel on operatsioonisüsteemiks Google’iga koos arendatud Android 12L. See on spetsiaalne Androidi versioon, mis on mõeldud suure ekraaniga seadmete ja volditavate telefonide jaoks. Lisaks muudele uuendustele on telefoni hing ja ekraani mustad ääred tehtud õhemaks.

Ka Galaxy Fold4 kaamerad on võrreldes eelmise aasta mudeliga märksa võimsamad. Telefonil on nüüd 50 MP põhikaamera, 12 MP ülilainurkkaamera ja 10 MP telefotokaamera, mis toetab kuni 30x suumi (kombinatsioon digitaalsest ja optilisest suumist). Selfikaamera on paigutatud sarnaselt eelmise aasta mudeliga telefoni sisemise ekraani alla.

Telefoni peamine siseküljel on 7,6-tolline QXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekraan, mis toetab samuti 120 Hz värskendussagedust, mis suudab samuti aku säästmiseks viia värskendussageduse kuni 1 Hz peale. Seadme välisküljel on lisaks 6,2-tolline HD+ ekraan.

Galaxy Fold4 sisemuses peitub sarnaselt Flip4 telefoniga Qualcommi Snapdragon 8+ Gen 1 protsessor ning suurem 4400 mAh aku.