Uusi tooteid: Huawei tõi Eesti turule uue võimeka sülearvuti

Ja seadme põhiomadused on:

Ja kuna USA sanktsioonid ei paista keelavat Microsofti tarkvara paigutamist Huawei seadmetele, siis on ka sellel arvutil Windows 10 kenasti peal (uuendatav W11 peale).

16 GB RAM ja 512 GB SSD salvestusketas (samas hinnas HP ja Lenovo arvutitel on RAM reeglina 8 GB)

Arvuti on ka väga kerge ja kaalub vaid 1,7 kilo. Sõrmejäljeluger on integreeritud toitenuppu.

Portidest on olemas nii 2xUSBc kui vanad head USB 3.2 ja USB20, lisaks üks HDMi väljund ja kõrvaklappide pesa.

Klaviatuur on taustavalgustusega ja sellel on numbriklahvid eraldi komplektina paremas servas välja toodud (maitse asi – teadagi). Veebikaamera (2MP 88-kraadine lainurkkaamera) on ka integreeritult olemas.