Häid uudiseid jalgratturitele: lausa üheksa Rimi ette rajati värskelt Bikeepi rattaparklad

Ettevõtete teatel on kauplused, mille ees saab kasutada Bikeepi rattaparklat Viimsi market, Põhja Rimi, Tartu Rebase Rimi, Laagri Rimi, Haabersti Rimi, Sõpruse Rimi, Nautica Keskus, Tabasalu Rimi ja Hiiu Rimi.

Nagu ikka, on kasutajate nende parklate kasutamine tasuta ning parklate eest maksab Bikeepile Rimi. Ratturel on vaja vaid Bikeepi mobiiliäpp on telefoni laadida.