Tinderil läheb väga halvasti, juht sai ka sule sappa

„Täna anname teada Tinderi tegevjuhi Renate Nyborgi lahkumisest ja ma olen teinud juhtkonnas ja struktuuris mõned muudatused, mille puhul olen kindel, et need aitavad ära kasutada Tinderi kogu potentsiaali,“ ütles Match Groupi tegevjuht Bernard Kim aktsionäridele saadetud kirjas, kus märkis, et võtab uue juhi leidmiseni ise CEO kohused enda kanda.