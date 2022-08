Tallinn kaalub kesklinnas autodele eritsooni kehtestamist

Tallinna abilinnapea Madle Lippus rääkis Fortele, et nüüd on selliste tsoonide kehtestamine jõudnud ka Tallinna linnavalitsuse töölauale.

„Praegu koostamisel olevas kesklinna üldplaneeringus kaalume samuti low emission zone laadsete alade loomist,“ ütles Lippus ja märkis, et ala või alade täpsed piirid ja tingimused on alles täpsustamisel.

Tallinna südalinna eripära on muidugi see, et seal asub vanasadam, kuhu pääsemiseks suured veokid Reidi teed kasutavad. Samas kõrval asuv Liivalaia tänav on samas nähtavasti kõige halvema õhukvaliteediga piirkond kogu Eestis.