Jaak Aaviksoo: Narva tanki eemaldamine etteteatamisega ei ole parim variant

„Ilmselt on asi juba arenenud sinnamaani, et mida varem, seda parem. Kas just sel nädalal, aga kindlasti enne, kui see suvi otsa saab, võiks selle probleemi lahendada,“ leidis Jaak Aaviksoo usutuluses Vikerraadio hommikuprogrammile.

Aaviksoo hinnangul oleks kõige parem lahendus, kui Narva volikogu ise saaks aru, et see eemaldamine on paratamatu praeguses olukorras - laseks ajaloost lahti, millest nad praegu kramplikult kinni hoiavad, ja hakkaks ühiselt tulevikku ehitama. Riigi ja volikogu arutelud võiksid Aaviksoo arvates toimuda mitte hiljem kui järgmise nädala jooksul.

Aaviksoo, kelle osalusel korraldas toonane valitsus 27. aprillil 2007 Tõnismäe punamonumendi eemaldamise varjatult, ette teatamata ja öösel (põhjustades sellega kaasa pronksiööde rahutused), leidis, et ka praegu oleks tanki eemaldamisest ette teatamisega seotud teatud riskid.

„Kui ollakse kindlad, et need riskid – võimalikud provokatsioonid ja muud ebameeldivused - on maandatud, siis võiks ju see tõesti nii [etteteatamisega – toim] aset leida. Aga mingisugust erilist sündmust etteteatamisega, ajakirjanduse kohale toomise ja kõige muuga – ma ei ole veendunud, et oleks tingimata parim variant,“ ütles Aaviksoo.

Aaviksoo ei pidanud mõistlikuks ka seda, et tank teisaldamise järel Venemaale üle anda, et too selle - toru Eesti poole suunatuna – Jaanilinna sätiks.