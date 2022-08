Otsus tehtud: riik väldib algaval õppeaastal koolide distantsõppele saatmist nagu tuld

„Kavas toodud tegevuste eesmärk on hoida uuel viirushaiguste hooajal ühiskond avatuna. Sama põhimõte kehtib ka haridus- ja noorsootööasutuste puhul: eesmärk on hoida need turvaliselt avatuna,“ ütles Fortele ministeeriumi nõunik Mari Annus.

Ministeeriumi palve neiks juhtudeks oli ja on ka edaspidi see, et distantsõpet tuleks eelkõige vältida nooremate kooliastmete ja tuge vajavate õpilaste puhul. Kui näiteks paljud õpetajad on haigestunud või klassist enamik puudub koroona või ka gripi tõttu, siis saab kool otsustada lühiajalisele distantsõppel mineku. Vajaduse korral peetakse nõu terviseameti piirkondliku esindajaga.