Roadgames kutsub seiklejaid osalema seitsmetunnisel võistlusel „Viljandi-Valmiera“

See on järjekorras teine rahvusvaheline Roadgamesi autoorienteerumisvõistlus. 2021. aastal valiti mängu toimumiskohaks Läti ja Leedu Läänemere-äärsed rannikulinnad Liepāja ja Klaipėda. Osales 365 võistkonda, kes lahendasid üheskoos 24 959 ülesannet.

Viimaste aastate kogemusi kirjeldades ütleb Krisjanis meeskonnast Pirma Reize järgmist: „Kõige enam köidavad mind grupitöö ülesanded, Sprinter ja see, et osaleb 100, 200 ja nüüd isegi 300 võistkonda, mida ei juhtu üheski teises sellises mängus. See on suurepärane päev, super emotsioonid, võimalus väljuda oma mugavustsoonist, kohtuda teiste võistkondadega ja avastada uusi kohti.“

Roadgames on Läti juhtiv mänguarendusettevõte, mis loob seiklusmänge ja võistlusi nii Baltimaades kui ka mujal maailmas. See sai alguse seikluslikust orienteerumisvõistlusest Wolves, mida Läti tehnoloogiaettevõte Draugiem Group on oma ettevõtetes korraldanud juba 18 aastat. Kokku on välja töötatud üle 300 mängu, millest peaaegu 100 on saadaval kõigile avastajatele üle maailma.