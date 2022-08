Hellfire R9X – põrgulik salarakett, millega USA tappis Al Qaida juhi Ayman al-Zawahiri

Ametlikult on seni teada antud, et USA kasutas mehitamata drooni, et võõra riigi õhuruumist 1. augustil tapatöö korraldada. Ainult väidetav on ka info, et droonidelt lasti lendu eelmainitud nn ninja-pommid, mis on varustatud kuue labaga, mis sihtmärgini jõudmise eel avanevad, ja niimoodi hävitatakse see plahvatust üldse korraldamata.