Narva piiripunkti välijuht Aleksandr Kazmin selgitas Fortele, et Eestisse sisenemiseks peab Ukraina kodanikel olema seaduslik alus – kõik, kes kvalifitseeruvad ajutisele kaitsele, võivad Eestisse siseneda, samuti saavad Eestisse siseneda need Ukraina kodanikud, kellel on viisavabadus või muu seaduslik alus Eestisse tulemiseks.