RIKE | Elroni üksikpiletite veebimüük on seiskunud

Probleem ilmneb vaates, kus kasutajatel tuleb valida, millist piletikandjat nad eelistavad. Valikut neil aga ei ole, kuna kõik väljad on tühjad.

Ühtlasi tähendab rike seda, et reisijad on sunnitud ostma rongis kallimaid pileteid, kui see oleks eelmüügis.