FOTOD JA VIDEO | Peadpidi kokkukasvanud kaksikud eraldati virtuaalreaalsuse abil

Tema sõnul oli see üks keerulisemaid kaksikute eraldusprotsesse, mis iial lõpule viidud. Esimest korda kandsid erinevate riikide kirurgid virtuaalreaalsue prille ja tegutsesid koos samas „virtuaalreaalsuse ruumis“.

Peaaegu nelja-aastased Bernardo ja Arthur on vanimad kraniopaagikaksikud – see tähendab ühtesulanud ajuga kaksikud –, kes on eraldatud.