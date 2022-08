FOTOD | Huawei toob Eesti turule kaks uut mobiili

Nova Y70 ja Y90 akude mahutavused on vastavalt 6000 mAh ja 5000 mAh, mis tähendab, et näiteks nendest esimese puhul on vaja telefoni aku täis laadida kõigest kaks korda nädalas. Ka vaid 10 minutit kiirlaadimist annab Y70 mudelile juba kolm täiendavat tundi kasutusaega.

Mõlemad uued telefonimudelid omavad 8 MP esikaamerat. Y70 mudelil on 48-megapikslise ning Y90 mudelil 50-megapikslise lahutusvõimega põhikaamerad. Lisaks on mõlemal mudelil 2 MP sügavuskaamera bokeh-efekti saavutamiseks. Lisaks:i Y70 mudel on varustatud 5 MP ülilainurkkaameraga ja Y90 2 MP makrokaamera.

Uutel mudelitel on väikeste äärtega suur (6,75 ja 6,7 tolli) ekraan ning see on varustatud nutika hämardumise, helendava ekraani ja e-raamatu režiimiga. Y70 on esikaamera eraldatud ekraanist nn kulmuga, Y90 puhul võtab see ekraanist ruumi vaid ava suuruse võrra. Y70 ekraani (TFT LCD) resolutsioon on HD+ ja Y90 ekraan (IPS LCD) FHD+.

Mõlemad mudelid on saadaval kolmes värvitoonis: Huawei nova Y70 värvivalikust leiab kristallsinise, pärlvalge ja kesköömusta variandi ning Y90 mudeli korpuse toonideks on kristallsinine, smaragdroheline ja kesköömust.

Mõlemal seadmel on 128GB salvestusruumi. RAMi näitaja on Y70l 4GB ja Y90-l 8GB. Mis puutub protsessoritesse, siis Y70 puhul pole seda avalikustatud Y90 protsessoriks on Snapdragon 680.

Kummalgi mobiilil ei ole 5G-tuge. Teada pole ka see, milline on nende operatsioonisüsteem ja üsna kindel on see, et Google'i äppe neisse laadida ei saa.

Sõrmejäljelugerid peaksid olema seadmete küljenuppu integreeritud.