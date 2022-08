Muinsuskaitseamet vastab: kas Eesti riik ei rahasta enam tõesti arheoloogilisi kaevamisi?

Marika Mägi märkis täpsemalt, et sihtasutus Osiliana saab Saaremaal uurimistöid läbi viia vaid erarahastuse toel, täpselt on oma õla töödele alla pannud ettevõtja Kristjan Rahu.

„Hea näide, mida kõike võib teha ja teada saada, kui raha on. Eesti riik peaaegu et ei rahastagi enam Eesti varasema ajaloo uuringuid, eraraha aga näitab, kui tohutuid võimalusi tänapäeva teadus pakub muistsete jäänuste tõlgendamisel,“ tõdes Mägi.

Forte uuris seepeale muinsuskaitseametist, kas see vastab tõele, et riik enam arheoloogilisi kaevamisi ja nendega seotud uuringuid üldse ei rahasta – on riigiamet selle seisukohaga nõus? Või siiski käivad ka riigi rahastusel näiteks praegugi mõned kaevamised ja nendega seotud uuringud kusagil?

Muinsuskaitseameti arheoloogiapärandi osakonna juhataja kohusetäitja Helena Kaldrelt selle arvamusega ei nõustu.

Avaldame tema seisukoha:

„Muinsuskaitseamet määrab arheoloogilisi uuringuid arheoloogiamälestistel, reeglina enne ehitustöödega alustamist. Sellisel juhul on tegemist päästeuuringutega, mille tellib ja rahastab omanik ning riigipoolse toetusena on omanikul võimalik taotleda hüvitist.

Riik toetab võimaluse piires ka ajakriitilisi ja vältimatuid uuringuid, näiteks kui arheoloogiline kultuurkiht on leitud üllatuslikult ehitustööde käigus. Kui leitakse ka inimsäilmeid, tähendab see reeglina, et matused tuleb arheoloogiliselt läbi uurida ning see on kulukas. Selliseid suuri kulutusi on kompenseeritud nii Muinsuskaitseameti eelarvest kui ka valitsuse reservist. Näiteks toetas Vabariigi Valitsus 2020. aastal ligi 74 000 euroga Sillamäe Linnavalitsust Kesk tänava rekonstrueerimisel avastatud varauusaegse kalmistu arheoloogiliste uuringutega seoses. 2018. aastal toetas Muinsuskaitseamet 21 000 euroga Tartust Kalevi tänavalt leitud keskaegse kalmistu arheoloogilisi päästeuuringuid.