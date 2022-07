Suurbritannias töötatakse välja superhävituslennukit, mis loeb piloodi mõtteid

Kui Tempesti pildid 2018. aastal esmakordselt avalikustati, nimetati seda „rasedaks pelikaniks“. Sellest ajast peale on lennuk muutunud ilusamaks: selle piirjooned on muutunud elegantsemaks ja kaal on väiksem.

Eeldatakse, et lendude ajal on Tempest pidevalt ümbritsetud lahingudroonidega, mida hävitaja arendajad nimetavad „lisavahenditeks“.

Tempesti arenduse direktori John Stokeri idee on ehitada uus hävitaja, mille süsteemid on uuendatavad, muutes selle uuendamise sama lihtsaks kui nutitelefoni rakenduse allalaadimise.

Suur osa Tempesti hävitaja tootmisest automatiseeritakse ning kõik korraldatakse nii, et tootmisliinil olevad robotid saaksid tarnijatega suhelda, et vajalikud osad kiiremini kätte saada.

See on Euroopa lennundusäri jaoks uus kogemus: tihedam koostöö Jaapaniga on saanud võimalikuks, kuna projektid „elavad“ nüüd digitaalses keskkonnas. „Nüüd saab kõik palju kiiremini tehtud, koostöö on palju lihtsam. Joonistega portfelle me Tokyo ja Whartoni vahel ei vea,“ naljatas Stoker.