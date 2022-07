VIDEO | Mida arvata „horisontaalse kapotiga“ Dacia Joggerist

Horisontaalne kapott, tugevad tiivad, vastupidav välimus ja peaaegu ideaalselt joondatud rattad on omadused, mis kirjeldavad Dacia Joggerit, lisaks sellele, et tegu on vaieldamatult kõige soodsama 7-kohalise sõiduautoga, mida on võimalik uuena osta.

Nagu igal asjal: sa saad seda, mille eest maksad, või natuke vähem. Ka Dacial on puudujääke ning sisse istudes saad aru, kuidas hind on kujundatud. Preemiumklassi auto see kindlasti ei ole ning müratase on umbes sama nagu 10 000 euro võrra kallimatel sõidukitel, mis omakorda on võrreldavad 90ndate Passatiga.