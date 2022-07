Instagram tühistab kõik TikToki laadsed muudatused – need, mida te nii väga vihkasite

Instagrami juht Adam Mosseri andis teada, et sotsiaalmeediaplatvorm „astub suure sammu tagasi ja regrupeerib end“.

„Mul on hea meel, et võtsime riski – kui me aeg-ajalt läbi ei kuku, siis ei mõtle me piisavalt suurelt ega piisavalt julgelt,“ ütles ta intervjuus The Verge’ile.

Tasub siiski tähele panna, et tema lubatu ei ole püsiv taganemine – Mosseri täpsustas, et Instagram kavatseb katsetatud muudatused läbi töötada ja neist õppida, et „naasta mingi uue idee või iteratsiooniga“.

Praeguseks kaotab ühismeediateenus järk-järgult rakenduse täisekraani vaate ning vähendab ajutiselt ka soovitatud juhuslike postituste ja kontode arvu.

Eesmärk on aga selliseid isikupärastamise algoritme täpsustada ja tulla peagi lagedale mingisuguse uue vooga.

„Kui avastad oma valdkonnas midagi, mida sa varem ei järginud, peaks latt olema kõrgel – see midagi peaks olema lihtsalt suurepärane,“ ütles Mosseri.

Vahepealsed muudatused tõid kaasa tohutu pahameeletormi fännidelt, kes polnud rahul sellega, milliseks nende lemmik sotsiaalmeediateenus muutub. Twitter on tulvil pettunud kasutajate säutse, mis koguvad kiiresti kümneid tuhandeid meeldimisi ja jagamisi.

Kuulsused nagu Kylie Jenner ja Kim Kardashian on nõudnud aga emaettevõttelt Meta: „Tee Instagramist uuesti Instagram“.

Kuid mitte ainult avalik pahameel ei pannud Instagrami sammu tagasi võtma ja muudatused tagasi võtma – ettevõtte enda analüüs näitas ka seda, kui ebapopulaarne uus kujundus praktikas oli. Mosseri ütles, et „kõrge profiiliga rahulolematust“ toetasid Instagrami enda siseandmed. Kõige intensiivsem kriitika näib aga olevat keskendunud disainimuudatustele.

„Uute vookujunduste puhul on inimesed pettunud ja kasutusandmed pole suurepärased,“ ütles Mosseri The Verge'ile. „Seega ma arvan, et peame astuma suure sammu tagasi, end uuesti kokku võtma ja välja mõtlema, kuidas tahame edasi liikuda.“