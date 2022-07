Politsei selgitab: miks on teenindusaja broneerimise järjekorrad enam kui kahe kuu pikkused!

Ühismeedias võis alles selle nädala alguses kohati postitusi, kus räägitakse sellest, et politsei- ja piirivalveamet tuletab küll kaks kuud enne dokumentide aegumist meelde broneerida aeg, ent kui neid aegu otsima hakata, siis selgub, et Tallinnas on esimene vaba aeg alles oktoobris ja näiteks Raplas septembri teises pooles.

Forte uuris politseilt, kuidas on võimalik, et kaks kuud ei suudeta inimestele teenindamiseks aegu leida.

Ameti identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Annika Pärna selgitas, et esimene teavitus isikut tõendava dokumendi aegumise kohta saadetakse kaks kuud enne aegumist ja selle aja jooksul reageerides on võimalik taotleda dokument kiirelt ja mugavalt iseteeninduses või soovi korral broneerida aeg teeninduse külastamiseks.

„Aja broneerimine on lisavõimalus nendele inimestele, kes soovivad oma toiminguid aegsasti ette planeerida. Broneerimissüsteemi aegade osakaal on tasakaalus vastava teeninduse klientide teenindamise võimekusega, kuna vajalik on tagada klientide teenindamine ka elavas järjekorras,“ ütles Pärna.

Ta märkis, et alati on võimalus tulla teenindussaali elava järjekorra alusel, kuid sel juhul tuleb arvestada pikema ootejärjekorraga.

„Teenindussaalides oleme kliendivoogude juhtimise üles ehitanud põhimõttest, et dokumentide kättesaamine on meie teenidussaalides prioriteet, kuna see on tegevus, mida inimene ei saa teha politsei iseteeninduses,“ ütles ta.

Seega: pikk ootejärjekord on vaid juhul, kui dokumenti tahetakse taotleda teeninduses kohapeal. Iseteeninduses taotluse esitamine võtab aega mõned minutid. Nõuetekohase foto, allkirjanäidise ja sõrmejälgede olemasolul saab dokumendi taotleda kodust lahkumata vaid paari hiireklikiga iseteenindus.politsei.ee.