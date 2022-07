Kaks pilvelõhkuja-suurust asteroidi lendavad meeletu kiirusega Maa poole

Esimene asteroid, mis kannab nime 2016 CZ31, liigub kiirusega 55 618 km/h. Astronoomide hinnangul on see kõige laiemas kohas umbes 122 meetrit lai, mille poolest on see võrreldav umbes 40-korruselise hoonega, näiteks Swissoteliga Tallinnas. NASA andmetel möödub asteroid meie planeedist ohutus kauguses, 2,8 miljoni kilomeetri kauguselt, mis on enam kui seitse korda suurem Maa ja Kuu keskmisest kaugusest.