VIDEO | Arahnofoobide õudusunenägu: teadlased õppisid surnud ämblikke „ellu äratama“

Teadlased on leidnud viisi, kuidas muuta surnud ämblikud „nekrobotiks“, et neid saaks kasutada väikeste esemete tõstmiseks. Vastava uuringu tulemused avaldati ajakirjas Advanced Science.

Iroonilisel kombel ei ole ämblikujalgadel sirutajalihaseid, vaid nad liigutavad jalgu hüdraulilist survet kasutades – neil on nn tsefalotoraks, mis tõmbub kokku, suunates sisemise kehavedeliku jalgadesse, pannes need liikuma.

Seda funktsiooni kasutades suutis uurimisrühm panna surnud ämbliku väikest palli haarama. Samuti näitasid nad, et ämblik suudab taluda teise, umbes sama suurusega ämbliku raskust. „Selles töös välja pakutud nekrobotide kontseptsioon kasutab ainulaadseid looduse loodud disainilahendusi, mida on raske või isegi võimatu kunstlikult reprodutseerida,“ teatavad teadlased oma artiklis.

Surnud ämbliku haaratsina kasutamise negatiivne külg on see, et jalad hakkavad kuluma kahe päeva pärast või pärast 1000 avamis- ja sulgemistsüklit. „Selle põhjuseks on liigeste dehüdratsioon. Arvame, et suudame selle probleemi lahendada polümeerkattega,“ kirjutavad teadlased.