USA andis „rohelise tule“ Saksamaa F-35 hävitajate ostule, lennukid on võimelised kandma tuumarelva

Potentsiaalne tehing moodsate varghävitajate ostmiseks sündis pärast seda, kui Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas oma riigi sõjaväge pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tugevdada.

Tehingu peamised töövõtjad on Lockheed Martin Corp, Boeing Co ja Raytheon Technologies Corp, teatas Pentagon. Pentagoni kaitse- ja julgeolekukoostöö agentuur teavitas kongressi võimalikust müügist neljapäeval. Vaatamata välisministeeriumi heakskiidule ei viita teatis, et leping oleks allkirjastatud ega läbirääkimised lõppenud.

Saksamaa plaanib asendada F-35 lennukitega ründelennukeid Panavia Tornado. Algselt oli plaanis need asendada Eurofighteritega.

Saksamaa F-35 otsuse juures on ehk kõige tähelepanuväärsem see, et kantsler Angela Merkeli valitsuse ajal lükati üleskutsed omandada Ameerika varglennuk kategooriliselt tagasi. Vähem kui neli aastat enne F-35 omandamise plaanide avalikustamist oli Saksa õhuväe kindralleitnant Karl Mullner sunnitud ametist lahkuma, kuna ta toetas tugevalt F-35 omandamist. Peamine põhjus Ameerika hävitaja tagasilükkamiseks, oli kohaliku tööstuse surve toetada Eurofighteri programmi.

Saksa Eurofighter aga ei saa tuumarelvi kasutada, F-35l on tuumarelvastuse nišš olemas. Kuigi Saksamaa ise tuumarelvi ei kasuta, on NATOs tuumariigi-staatust mitteomavatel riikidel lennukid, mis suudavad kanda tuumalõhkepäid, lendurid treenivad neid kasutama ja lubavad oma riikides hoida Ameerika lõhkepäid. See võimaldab USAl suure sõja korral viivitamatult tuumalõhkepead oma liitlastele üle anda, mis muudaks Saksamaa ja paljud teised lääneriigid üleöö üleöö tuumariikideks. F-35 on ainus Lääne varghävitaja, mis on võimeline kandma tuumarelvi, kasutades peamise relvana tuumagravitatsioonipomme B61-12.