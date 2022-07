Kas Scholzi valitsuse kannapööre? Ukraina saab oodatust kiiremini moodsa saksa õhutõrjesüsteemi

Saksamaa Ukraina poliitikas on näha märke muutustest. Saksamaa andis oodatust tunduvalt kiiremini üle MARS II raketiheitjad. Peale selle teatas Saksamaa välisminister Annalena Baerbock intervjuus Radio Svobodale, et Ukraina saab suve lõpuks või hiljemalt sügiseks moodsad keskmaa õhutõrjesüsteemid IRIS-T. Varem oli Saksamaa suhtumine selles küsimuses ebalev, alguses teatati, et lubatud süsteemid jõuavad Ukrainasse aasta viimastel kuudel, pärast selgus sootuks, et need süsteemid lähevad hoopis Egiptusele, kes need relvatootjalt Diehl tellinud on.