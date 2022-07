VIDEO | Tsinkkirstud tapetud mägibrigaadi sõduritega lendavad Ukrainast Tõvasse

Video on ülesvõetud Tõvasse lendava transpordilennuki pardal, mis on täidetud Ukrainas hukkunud sõjaväelaste tsinkkirstudega.

Venemaa ametlikest allikatest kogutud allikate järgi on Ukraina sõjas hukkunud 81 tõvalast. Tõvalased võitlevad põhiliselt 55. üksik motolaskurbrigaadi koosseisus, mis rahuajal baseerub Kõzõlis. Brigaadi koosseisus on umbes poolteist tuhat meest, kellest 2/3 on tõvalased. Reeglina koosneb isikkoosseis tõvalastest ja ohvitserkond Siberi venelastest.