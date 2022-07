VIDEO | Vene propagandist saab okupantide haubitsa lööklainelt korraliku tohlaka

Haubitsad D-20 töötati välja aastal 1947 ja võeti Nõukogude Armee relvastusse aastal 1953. Seoses suurte kadudega on Venemaa neid hakanud ladudest välja võtma. Nendega on relvastatud Luganski kui ka Donetski oblastitest mobiliseeritud mehi. Nende haubitsate laskemoonaga on Ukraina sõjas palju esinenud tõrkeid ja on dokumenteeritud juhtumeid kui need haubitsad plahvatavad lasu momendil.