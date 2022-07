Valjalasse 800 aastat tagasi maetud naise jäänused muutuvad järjest tähelepanuväärsemaks

Matuse uurimise on oma südameasjaks võtnud Kristjan Rahu rahastatav sihtasutus Osiliana, mille juht Marika Mägi rääkis Fortele, et uurimisega on lisaks arheoloogidele ja ajaloolastele tegelemas näiteks rõivaste uurijad Riina Rammo ja Karin Rannaäär ning Tartu ülikooli geneetik Kristiina Tambets.

„Ning põhiuudis on just see, et ilmselt oli naisel kaasas sõba, mida kaunistatud kujul muidu Saaremaa matustes eriti ei ole,“ ütles Marika Mägi.