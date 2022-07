TEADLANE ARVAB | Emeriitprofessor Rein Munter: Eestis tuleks osooni omadusi palju enam ära kasutada

Kariloomade tervis on tunduvalt paranenud eelosoonitud joogivee kasutamisel. See on võimaldanud vähem (kuni 90–95%) kasutada erinevaid antibiootikume ja farmatseutilisi desinfektante. Võrreldes erinevate farmatseutiliste preparaatidega on osoon loomulik looduslik aine (trihapnik), mis laguneb suhteliselt kiiresti hapnikuks. Osooni poolestusaeg loodusvees 20 °C juures on umbes 20 minutit.