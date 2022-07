Ukrainale pakutakse Leopard 2 tanke, väljaõpe hakkab toimuma Balti riikides

Ukraina peab praegu läbirääkimisi ühe Euroopa riigiga Saksa-päritolu tankide Leopard tarnimise kohta Ukraina relvajõududele. Esimesed masinad lähevad Balti riikides asuvatele polügoonidele, kus Ukraina tankiste hakatakse välja õpetama. Kaitseminister Oleksi Reznikov teatas sellest teleeetris. „Kõige tõenäolisemalt alustame ühest sõbralikust riigist, kellel on Leopard tankid. Nad on valmis need meile üle andma,“ sõnas ta.

Reznikovi sõnul jätkab Ukraina ka läbirääkimisi teiste maadega armee relvastamiseks kaasaegse tehnikaga.„Kui tankimeeskonnad on valmis, siis jätkame läbirääkimisi Ukraina relvajõudude relvastamisest moodsate tankidega... Ühtlasi püüame oma partnereid veenda, et tegemist võiks olla Ameerikas toodetud Abrams tankidega,“ ütles minister.

Kõigi eelduste kohaselt on tegu Hispaaniaga ning ukrainlaste väljaõpe hakkaks toimuma Lätis, kus on kaks hispaanlaste pataljoni taktikalist gruppi ühes Leopard tankidega.

Varem spekuleeris Hispaania meedia, et Hispaania on valmis andma Ukrainale kuni 40 Leopard A4 tanki, mis on seisnud reservis Zaragozas asuvas laos viimased kümme aastat. Need tankid on osa 108 tankist, mille Saksamaa müüs 1995. aastal Hispaaniale.