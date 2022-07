Üks küsimus: miks on kohustusliku ajateenistuse kestus erinev?

Esmalt selgus peastaabi vastusest, et asi pole kindlasti selles, nagu poleks kaitseväes lihtsalt ajateenistuse läbiviimiseks piisavalt kohti. Ajateenistuse kunstliku lühendamise plaani samuti peastaabil ei ole.

2022. aastal võetakse ajateenistusse täpsemalt 3500 ajateenijat, aastaks 2031 tõuseb ajateenijate arv 4000-ni. Need numbrid on optimaalsed, mida on võimalik ühiskonna poolt täita ning kaitseväe poolt sihtpäraselt rakendada – tagada ajateenijatele parimad teenistuse tingimused ja väljaõpe kvaliteedi.