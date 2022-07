Meditsiiniline ime: lootusetu diagnoosi saanud vähihaige elas 17 aastat ja sai lõpuks terveks

45-aastane Bex Papa-Adamsist sai pikima elueaga soolevähi patsient Suurbritannias. Bexil, kes on kolme väikese lapse ema, diagnoositi 29-aastaselt neljanda staadiumi käärsoolevähk. Arstid ütlesid, et haigus on läinud liiga kaugele ja naisel on jäänud elada maksimaalselt aasta. Nende ennustused aga ei täitunud – Bex mitte ainult ei elanud sellest ajast 17 aastat, vaid sai terveks ja temast sai ka kvalifitseeritud joogaõpetaja, kirjutab Daily Mail.

Bexi sõnul diagnoositi haigus alles poolteist aastat pärast esimeste soolevähi sümptomite ilmnemist, näiteks pärast vere esinemist väljaheites. Arstid arvasid, et ta on sellise diagnoosi jaoks liiga noor, ja eeldasid, et Bexil on lihtsalt hemorroidid.

Kui diagnoos oleks pandud varem, oleks haigus peatatud varasemas staadiumis ja Bex poleks ehk pidanud läbi elama kõike, mida ta läbi elas, sealhulgas üheksat suurt operatsiooni, mis kestsid igaüks vähemalt kuus tundi. Iga kord jättis perekond temaga hüvasti, kuna ellujäämisvõimalused olid arstide sõnul minimaalsed.

Nüüd on naise keha vähist vaba, kuid tal on soolestiku püsiv stooma (auk) koos kolostoomikotiga. Bex ütleb, et see ei takista tal normaalset elu elamast ja joogat õpetamast. Tema veebipõhisel joogakursusel, mis hõlmab hingamis- ja meditatsioonitehnikaid, on umbes 130 000 tellijat.