Uusi tooteid: „nii vaikseks kõik on jäänud…“ ehk Huawei tegi ülisummutavad kõrvaklapid

Äsja jõudsid meie lauale näiteks verivärsked kõrvaklapid FreeBuds Pro 2. Ja kuna esmamulje on kõige olulisem, siis tuleb tunnistada, et esimese heldimuse ei tekitanud mitte nende poolt toodetav heli vaid vaikus. Ma tõesti ei kuule hetkel absoluutselt, mis siin kümneid ajakirjanikke mahutavas avatud kontoriga toimetuses toimub, rääkimata kusagil all pulbitsevast Narva mnt lakkamatust mürast.

Kui hakkasin selle tehnilist põhjust uurima, siis selgus, et tegemist on maailma esimese kolme mikrofoniga varustatud aktiivse mürasummutamise süsteemiga (ANC), mis „tapab“ väliseid helisid eelkäijastki 15% paremini ja seda väga laias kuuldesageduste spektris (50Hz – 3000Hz) ning kuni helitugevuseni 47dB.

Välimuselt esindavad kõrvaklapid seda koolkonda, kus Bluetoothi antenn ja muud vajalikud vidinad paigaldati väljaulatuva pulga sisse – maitse asi. Kaetud on klapid igal juhul läikiva metallikuga ning karbis on kaasas kolmes eri suuruses kõrva minevaid silikoonotsikuid. Metalne on ka klappide hoidik, mis on laaditav USB-C laadijaga või – mis eriti lahe – ka juhtmevabalt.