Telia tõi välja esimesed 5G koduse interneti paketid

Eraklientidele hakkab Telia üle 5G võrgu pakkuma koduinterneti pakette alla- ja üleslaadimise kiirusega vastavalt kuni 100/25 Mbit/s ja kuni 500/100 Mbit/s. Üks pakett on ka äriklientidele.

Esimesed piirkonnad, kus Telia teeb oma 5G võrgus suuremate kiirustega 5G Koduinterneti kättesaadavaks, on Tabasalu, Harkujärve, Haabneeme, Rapla, Saue, Kiia, Kohila Rakvere, Alliku, Vääna-Jõesuu, Elva, Vasalemma, Võru, Lähte, Karksi-Nuia, Vändra, Audru, Võsu, Vaivere, Kose, Laulasmaa, Viiratsi, Kuusalu, Jüri ja Jõhvi.

Lisaks erinevad piirkonnad Tallinnas ja Tartus. Küll peab arvestama, et 5G koduinternet ei pruugi katta tingimata kogu asulat.

„Soovime 5G toel pakkuda paremat kasutuskogemust esmajärjekorras just nendes piirkondades, kus meie tänane 4G võrk teenindab juba hulgaliselt koduteenuste (üle õhu koduinternet ja TV-teenus) kliente. Uuem ja võimekam 5G tehnoloogia aitab muuta andmeside kvaliteedi paremaks ja stabiilsemaks ning võimaldab senisest ka märksa suuremaid kiirusi,“ rääkis Viilmann.

Seda, millise kiirusega Telia internetipakette saavad erakliendid erinevatel aadressidel kasutada, on võimalik kontrollida Telia veebilehel.

5G Koduinterneti kasutamiseks on vajalik ka uue 5G ruuteri olemasolu. 5G ruuteri aitab klientidele paigaldada Telia, võimaldades seejuures ruuterit rentida. See tähendab, et kliendil pole vajadust sadu eurosid maksvat ruuterit välja osta.