Google andis kinga insenerile, kes avastas tehisintellektilt teadvuse märke

Tehnikagigant Google vallandas ühe oma töötaja, kes väitis, et leidis tehisintellektist LaMDA märke enda teadvusest.

Ettevõte märkis, et nad ei leidnud inseneri sõnadele kinnitust, edastab Reuters.

Blake Lemoine'i lugu tuli avalikuks juuni keskel. Insener on LaMDA käitumist jälginud peaaegu aasta. Tema sõnul teadvustas tehisintellekt end kui iseseisvat isikut ja rääkis oma õigustest. Lemoine üritas anda Google'i juhtkonnale tõendeid selle kohta, et algoritm on teadlik, kuid ta kõrvaldati töölt ja saadeti puhkusele.