PT-91 Twardy on Poolas ehitatud. Seda ei loodud nullist, see töötati välja 90ndatel, see on Nõukogude T-72 tankide edasiarendus. Poola andis aprillis Ukrainale üle juba 200 tanki T-72. Poola ise on nende asemele tellinud Lõuna-Koreast 180 tanki K2, lisaks on kavas Poolas toota 820 sellist masinat. Samuti sõlmis Poola aprillis lepingu 250 Ameerika tanki Abrams tarnimiseks Poola armeele. Esimesed Abramsid on juba Poolas, nendega käib väljaõpe. K2 tankid peaksid hakkama saabuma Poola selle aasta lõpust.