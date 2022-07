Ajaloolane: tehkem Maarjamäe memoriaalist testnäide

„Maarjamäe memoriaal võikski olla näide sellest, kuidas monumendi tähendus on läbi aja muutunud ja muutumas ja ta võib olla ka testplatvorm sellest, kas ja kuidas monumentide tähendust muuta või kuidas seda teisel viisil raamistada. Olgu selleks infotahvlid või muud skulpturaalsed sekkumised, mida sinna juurde tuua,“ rääkis Kaljundi Vikerraadio hommikuprogrammis ja märkis, et memoriaal on tehniliselt väga keerulises seisus ja vajab kiiresti remonttöid.

Ajaloolase hinnangul võiksid sõjamonumendid olla kohaks, kus „me saaksime mõelda ja arutleda selle üle, kuidas ajalugu on eri aegadel erinevalt mäletatud või eri võimude poolt proovitud erinevalt ära kasutada“.

„Seda ei ole muidugi kaugeltki lihtne teha ja võib olla oleks väga tänuväärne, kui Maarjamäe memoriaali ümber tehtaks uus ideekonkurss, mis kutsuks üles pakkuma erinevaid lahendusi, kuidas selle tähendust selgemalt raamistada või kommenteerida,“ ütles ta.

Kaljundi ei pooldanud seda, et kampaania korras punamonumendi maha asutakse võtma.

„Üleskutsed hävitada monumente on tulnud väga lühikese aja jooksul ja ajaraam, mis selleks pakutakse – aasta lõpuks olgu monumendid hävitatud – see on liiga lühike selleks, et me saaksime nii kogukondade kui ekspertide tasandil seda läbi rääkida. Aga kui me oleme nad ükskord juba hävitanud, siis meil lihtsalt ei ole seda pärandit enam,“ sõnas ajaloolane.

Ta tõi taaskord näitena selle, et Eesti vabariigi loomise järel ei asutud hävitama Balti-Saksa mõisasid, kuigi viha mõisnike vastu oli suur. „Kui need oleksid hävinud, siis me oleksime märksa vaesemad nii oma pärandi kui vaate mõttes meie keerulisele ajaloole.“

Kampaania korras üleskutsed üleandmisele, häbistamisele ja hävitamisele ei ole tema hinnangul küpsele, tervele ja euroopalike väärtusega ühiskonnale kohane. Palju õigem oleks keerulise pärandiga toime tulla, selle üle avatult arutleda.