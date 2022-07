Eesti metsades algas jooksuaeg

Metskitsede jooksuaeg on juuli teisel ja augusti esimesel poolel. Põtrade jooksuaeg on augusti lõpus ja septembris, punahirvedel septembris ja oktoobris, metssigadel novembrist jaanuarini.

Metsloomad on aktiivsemad just videvikul ja öötundidel, ent jooksuajal võivad nad aktiivselt liikuda ka valgel ajal.

Riigimetsa Majandamise Keskus kutsub jooksuaja algusega seoses juhte valvsusele ning annab edasi soovituse, et kui meeltesegaduses elukate tõttu on tulnud peatuda, siis mitte alustada liikumist enne, kui nood on tagasi metsa pöördunud ja võib olla kindel, et neile ei järgne sõbrad või pere.

Peatudes tuleks lülitada sisse ohutuled, et olla nähtav kaasliiklejatele. Signaalitamise asemel tasub loomi peletada tulede vilgutamisega.

Ulukiga kokkupõrke järel tuleb helistada muu hulgas ja keskkonnainfo edastamise numbrile 1247.

Kindlustusfirma: tavaline liikluskindlustus kokkupõrget loomaga ei korva

Kõige rohkem juhtub metsloomadega õnnetusi Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne- Virumaa teedel. Näiteks osutusid tänavu jaanipäeva paiku üheks suuremaks kahju tekitajateks kaks Lääne-Virumaa metssiga, kes jooksid Kadrina-Viitna viadukti ees maanteele ja üks neist jäi kahjuks Rakvere poole sõitnud autole ette. Kuna metssiga on raske loom, oli löök sedavõrd tugev, et auto turvapadi avanes ning tekitatud kahju on hinnanguliselt 9000 eurot.

Salva Kindlustuse andmetel on 10-15% sõiduki kahjudest seotud just metsloomadega ning ettevõtte teatel tuleb silmas pidada, et tavaline liikluskindlustus selliseid kahjusid ei korva.

Salva sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohveri sõnul on keskmine tavakasko kahjusuurus kokkupõrkel metsloomaga umbes 3000 eurot.

Ta märkis, et vanemate autode, millele vabatahtlikku kaskokindlustust sõlmida ei saa, omanike olukord võib eriti ebameeldivaks muutuda siis, kui õnnetuse hetkel kujuneb auto enda väärtus sama suureks kui tekkinud kahju ise.