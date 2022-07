Ukraina luure andmetel on Võsokopolje piirkonnas ümber piiratud kokku kolm pataljoni taktikalist gruppi lisaks GRU spetsnazi rood ja tankiallüksused. Isegi kui üksused on alamehitatud, võib võitlejate arv ületada neis 1000. Ukraina relvajõudude allikad ja luure väidavad, et Hersoni „kotis“ on umbes 2000 sõdurit. Seda numbrit kinnitas Insiderile ka Ukraina kaitseministeeriumile lähedane allikas.