FORTE TEST | Kui hästi mäletad 30 aasta taguseid Barcelona olümpiamänge ja Eesti debüüti neil?

Eesti, Läti ja Leedu olid esimesed NSV Liidu endised vabariigid, kes osalesid olümpial oma lipu all. Eesti sai 1992. aasta mängudelt ühe kulla ja ühe pronksi, aga peale selle oli kuhjaga „napikaid“, kus eesti sportlasel jäi juuksekarva jagu medalist puudu. Järgmised, 1996. aasta suvemängud Atlantas olid eestlastele seevastu õnnetud ja see on ainus kord taasiseseisva Eesti ajaloos kui eestlased medalita koju tulid.