USA kaalub Ukrainale A-10 Warthog ründelennukite andmist ja pilootide välja õpetamist

Sellest kirjutab New York Times. Idee on veel arutelu tasandil.

NYT ajakirjanikud märgivad, et selline plaan on mõttekas. Ukraina vajab rohkem lennukeid ja rohkem võimalusi Vene suurtükiväe ja soomukite hävitamiseks.

A-10 võeti kasutusele peale Vietnami sõda, see on hästi soomustatud (talub kuni 23-mm kahuri tuld), hästi manööverdav ja raskelt relvastatud. Kogu lennuki kontseptsioon põhines algselt lennuki ninaossa ehitatud pöörlevale 30-mm automaatkahurile, peale selle on lennuk relvastatud erinevate pommide ja rakettidega. Oma debüüdi tegi see 1990ndatel Balkani sõdades, A-10 on kasutatud Iraagis ja Afganistanis vägede toetamiseks.