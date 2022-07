Eesti digiretseptiga saab nüüd ravimeid osta Portugalis, Soomes ja Horvaatias

Esialgu on Portugalis võimalik piiriülest digiretsepti välja osta valitud apteekidest, kuid neid lisandub jooksvalt juurde . Hetkel on nendeks apteekideks:

Farmácia do Aeroporto (Porto)

Farmácia Antiga da Porta do Olival (Porto)

Eestis viibivatel Portugali kodanikel on olnud võimalus kodumaal välja kirjutatud retseptiravimeid Eestist osta juba alates 2020. aastast.

„Alates 2020. aasta suvest on Soomes eestlaste poolt digiretseptiga ravimeid ostetud ligi 6200 korda ja 2019. aastal Eestis avanenud võimalust soomlastel siin oma retseptiravimeid osta on kasutatud koguni 17 200 korda.“

Lähiaastate plaan on, et piiriülene digiretsept töötaks 25 Euroopa riigis. Mitme riigiga, näiteks Poola ja Hispaaniaga on Eestil plaan avada andmevahetus sel sügisel. Andmevahetus toimub üle turvalise platvormi, mida arendab ja haldab Euroopa Liit. Teenusega liitumiseks peavad riigid looma digitaalse valmisoleku ja oma kohalikud süsteemid selle platvormiga liidestama. Eestis vastutab selle eest TEHIK.