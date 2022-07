Venemaa on kaotanud pool oma võimekutsest Euroopa riikides luurata

Pärast Venemaa tungimist Ukrainasse on Euroopa riigid saatnud ühendusest välja 400 diplomaatilise katte all tegutsenud Vene luureohvitseri, ütles MI6 juht Richard Moore CNN-ile.

„Ja me Ühendkuningriigis arvame, et see on tõenäoliselt poole võrra vähendanud nende võimet Venemaa kasuks Euroopas luuretegevust läbi viia,“ ütles Moore.

Ta lisas, et viimastel kuudel on paljastatud ja vahistatud ka mitmeid „illegaale“ ehk Vene spioone, kes tegutsevad sügaval kattevarjus ja on maskeerunud tavalisteks tsiviilisikuteks.

Küsimusele, kas Ukraina sõda on kasvatanud Ühendkuningriigi väljavaateid Venemaal agentide värbamiseks, vastas Moore, et „meie lootus on, et luure- ja diplomaatilistes teenistustes olevad venelased mõtlevad, mille tunnistajaks nad Ukrainas on ja otsustavad anda süsteemile tagasilöögi, nagu paljud tegid Praha kevade ajal 1968. aastal“.

„Meie uks on alati avatud,“ ütles ta.