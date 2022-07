Tagasi Kuule: NASA andis teada Kuu-missiooni tõenäolised kuupäevad

Missioon käivitab NASA Artemise programmi, mille eesmärk on astronaudid esimest korda pärast 1972. aasta Apollo 17 maandumist Kuu pinnale tagasi saata.

Selle aasta alguses tegi agentuur mitu katset raketi tankimisega ja simuleeris loendust, kuid selle käigus avastati vesiniku lekke põhiastme mootori jahutussüsteemis. Leke on parandatud.

On teada, et missiooni käigus lendab mehitamata Orioni moodul 6 nädalat ümber Kuu, et uurida lennu tõenäolist mõju inimkehale.