USA relvajõudude juhataja: Venemaa ei ole suutnud seni Ukrainas ühtegi HIMARSi hävitada

Vene propaganda on viimastel nädalatel suunanud oma teraviku USA poolt tarnitud raketiheitjate HIMARS vastu. Viimastel nädalatel on vene meedias ilmunud kümneid teateid nende raketiheitjate hävitamisest, ebaefektiivsusest ja sellest, et neid juhivad NATO sõdurid.