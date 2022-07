Briti kaitseminister tõotas parlamendi ees Ukrainale ulatuslikku relvaabi

Suurbritannia teatas, et tarnib lähinädalatel Ukrainale „palju suurtükke, sadu droone“ ning 50 000 mürsku ja uusi tankitõrjerelvi. „Uue varustuse tarnimine suurendab oluliselt Ühendkuningriigi toetust, ajal kui Ukraina võitleb Venemaa jõhkra ja põhjendamatu sissetungi tõrjumise nimel,“ lausus kaitseminister Ben Wallace parlamendi ees esinedes.

Ühendkuningriigist jõuab Ukrainasse peagi enam kui 20 iseliikuvat 155-mm suurtükki M109 ja 36 105-mm L119 haubitsat, teatas kaitseminister Ben Wallace. Peale selle saab Ukraina ka radarid vastase suurtükiväe leidmiseks ning tuvastamiseks ja enam kui 50 000 mürsku Ukraina olemasoleva nõukogudeaegsete suurtükkide jaoks, lisas ta. Suurbritannia ostis M109 ja L119 haubitsad spetsiaalselt Ukraina jaoks relvafirmadelt, enne seda kasutasid neid relvi vastavalt Belgia ja Austraalia. Võimalik, et suurtükimürsud on ostetud mõne Lähis-Ida riigi käest, sest Euroopa riikidel on väidetavalt 122-mm moon otsakorral.