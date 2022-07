Tšehhi tahab Ühendriikidelt osta F-35 hävitajaid

Tšehhi valitsus otsustas alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, et osta õhujõududele 24 hävitajat F-35 Lightning II.

Lennukid asendavad praegu Tšehhi sõjaväe käsutuses olevad 14 Saab JAS 39 Gripenid, mis teeb Tšehhi Poola järel teiseks endise Varssavi pakti riigiks, kes on tellinud Lockheed Martini viienda põlvkonna hävitajaid. „Mind volitati moodustama ministeeriumide-vaheline komisjon ja alustada läbirääkimisi Ameerika Ühendriikide valitsusega, et hankida 24 ühikut F-35 Lightning II mitmeotstarbelisi hävitajaid, et varustada nendega kaks eskadrilli,“ seisab Tšehhi kaitseminister Jana Černochová avalduses.