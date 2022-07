FOTOD | Fiat sai valmis Doblò uued mudelid

Elektriline mudel on varustatud 100 kW elektrimootoriga ja 50 kWh akuga, mis võimaldab läbida üle 280 km, masina tippkiirus on 130 km/h ja maksimaalne pöördemoment 260 Nm.

Tavaversioonid on varustatud ,5-liitrise 100 hj või 130 hj diiselmootori ja 6-käigulise manuaal- või 8-käigulise automaatkäigukastiga. Lisaks tuleb turule 1,2-liitrise bensiinimootoriga 110 hj versioon. 100 hj diiselmootoriga mudel on saadaval ainult manuaalkäigukastiga.

Doblò on saadaval kahes erinevas pikkuses ja olenevalt töö iseloomust kolme erineva konfiguratsiooniga: kaubik, väikese kaubaruumi ja suurema salongiga versioon ning kombi. Pika teljevahega versioon mahutab kuni 4,4 m3 lasti. Auto sisemust saab kiiresti ümber muuta Magic Cargo funktsiooni abil, mis võimaldab tõsta kaubamahtu 0,5 m3 võrra või transportida pikki esemeid nagu torud või redelid pikkusega kuni 3,4 m.

Elektrilisel versioonil on Magic Plug funktsioon, mis võimaldab kasutada akusse laetud elektrit muuks otstarbeks, näiteks kaubakülmiku või elektriliste tööriistade ühendamiseks.

Autol on 5-tollinel digitaalne tahavaatepeegel (Magic Mirror), millel on kolm erinevat funktsiooni – see toimib tahavaatepeeglina, võimaldab jälgida pimedaid nurki auto külgedel ja näitab tagurduskaamera pilti.