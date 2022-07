FOTOD ja VIDEO | Volkswagen esitles uut suurt elektriautot ID.5

Olgu kohe hinnad ära öeldud: ID.5 hinnad algavad Eestis 55 465 eurost ja ID.5 GTX baashind on 64 050 eurot. Kui natuke varustust juurde osta, siis on GTXi hind ligi 69 000 eurot, ehk et tegemist ei ole kaugeltki odava autoga:

Tavamudel on saadaval vaid tagaveolisena ja kahes võimsusastmes: 128 kW (174 hj) või 150 kW (204 hj). Neljarattaveoga ID.5 GTX on saadaval võimsusega 220 kW (299 hj), pöördemoment 460 nm.

Kõigil ID.5 versioonide aku on netomahutavusega 77 kWh. See lubab ühe laadimisega sõita kuni 544 km (WLTP), GTX puhul 491 km. GTX kiirendab 0-100 km/h 6,3 sekundiga ja tema tippkiirus on piiratud 180 km/h. Auto suudab nüüd laadida varasema 125 kW asemel 135 kW võimsusega.

Masin on elektriautodele omaselt raske ja kaalub 2242 kg (pikkus 4,6, laius 1,85, teljevahe 2,77 m). Silmatorkavalt langeva katusejoonega ID.5 põhineb Volkswageni elektriautode platvormil MEB. Pakiruumi maht ulatub sõltuvalt tagaistmete seljatugede asendist 549 liitrist kuni 1561 liitrini.

Varasemaga võrreldes on laadimisaeg lühenenud kuni 9 minutit, kui laadida akut 5 protsendilt 80 protsendini (SOC). Selleks, et laadida juurde 390 km sõiduulatust, kulub ID.5 puhul 29 minutit, ID.5 GTX-il kulub 320 km laadimiseks 36 minutit. Pikkade teekondade läbimiseks arvutab navigatsioonisüsteem vajalikud laadimispeatused nii, et sõiduk jõuaks sihtkohta võimalikult kiiresti.

ID.5 põhivarustuses on nii reashoidmisabi kui ka otsasõidu eest hoiatav süsteem Front Assist. Lisavarustuses Travel Assist töötab sõiduki kogu kiirusvahemikus ja esimest korda on saadaval reavahetusabi, mida saab kasutada kiirteel alates 90 km/h. Kui anonüümseid hajusandmeid kasutavad ka teised Volkswageni mudelid, siis Travel Assist koos hajusandmete kasutamisega saab sõiduki sõidureas hoidmisega hakkama ka siis, kui saab jälgida ainult ühte kahest teemärgistusjoonest, nagu näiteks väikestel teedel, kus tee telgjoont polegi maha märgitud.