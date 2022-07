Vaktsineerimise kalkulaator: kellel ja millega tuleks end enne uut koroonalainet vaktsineerida

Üldine tõdemus valdavale osale inimestest ehk varasemalt vaktsineeritutele on: neljanda doosi osas on immunoprofülaktika ekspertkomisjon küll andnud soovituse, et seda võiksid teha riskirühma kuuluvad inimesed ja üle 60-aastased, kuid tegelikult ühelegi soovijale neljanda doosi ees kätt ette ei panda. Alates 18. juulist on kõigil soovijatel võimalik endale teiseks tõhustusdoosiks aega broneerida digiregistratuuris, kui viimasest doosist või COVID-19 põdemisest on möödas vähemalt kuus kuud.